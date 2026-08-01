Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Freitag, dem 31.07.2026, kam es gegen 12:20 Uhr auf der Wasserstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 88-jähriger Fahrer eines BMW die Wasserstraße in Richtung Lingener Straße. Etwa 30 Meter vor dem Kreuzungsbereich überquerte eine 46-jährige Fußgängerin die Fahrbahn von links nach rechts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW.

Die 46-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell