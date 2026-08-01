Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruchversuch in Dorfgemeinschaftshaus - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Zwischen Samstag, dem 18.07.2026, 20:00 Uhr, und Dienstag, dem 21.07.2026, 20:00 Uhr, kam es am Rütenmoor-West in Haren zu einem versuchten Einbruch in ein Dorfgemeinschaftshaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam über mehrere Türen und Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Durch die Einbruchsversuche entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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