Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) - Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht (0154250/2026)

Gera (ots)

Am frühen Sonntagmorgen erhielt der Inspektionsdienst Gera die Mitteilung über einen gesprengten Zigarettenautomat im Geraer Stadtteil Lusan. Bei Eintreffen bestätigte sich die Meldung. Der Automat wurde augenscheinlich mit pyrotechnischen Erzeugnissen zerstört. Der oder die Täter entkamen unerkannt mit einer unbekannten Anzahl an Zigaretten sowie der Geldkassette. Die Höhe der Beute kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können, sich unter Angabe der Bezugsnummer bei der Kriminalpolizei (Tel.: 0365/82341465) zu melden. (PS)

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