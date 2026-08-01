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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, dem 24.07.2026, 04:45 Uhr, und Freitag, dem 31.07.2026, 21:00 Uhr, kam es in der Laarstraße in Nordhorn zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst Zugang zu dem Gebäude und drangen anschließend gewaltsam in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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