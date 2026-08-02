Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Ferienhaus - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Zwischen Samstag, dem 01.08.2026, 10:45 Uhr, und 17:37 Uhr, kam es im Kaninchenweg in Haren zu einem Einbruch in ein Ferienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter mithilfe eines unbekannten Hebelwerkzeugs gewaltsam Zutritt zu dem Ferienhaus. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld entwendet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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