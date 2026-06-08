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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lastwagen brennt aus

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einem Gewerbegebiet ist es am Sonntagnachmittag zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Lastwagen in der Straße "Am Tränkwald" in Brand geraten. Weil das Fahrzeug direkt neben einer Lagerhalle geparkt war, bestand die Gefahr, dass die Flamen übergreifen. Mit Hilfe eines Zeugen wurde der Lastwagen auf einem Gabelstapler und von der Halle wegtransportiert. Daher kam es nur zu kleineren Schäden an der Fassade und dem Tor. Das Fahrzeug brannte hingegen aus. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde war vor Ort im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen, die etwas gesehen oder bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise werden unter Telefon 0631 369-13312 entgegengenommen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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