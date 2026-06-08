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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Diebe gehen leer aus

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntag sind Unbekannte in ein Geschäft in der Straße "Am Tränkwald" eingebrochen. Erbeuten konnten die Täter nichts, doch sie hinterließen erheblichen Sachschaden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft er sich auf mindestens 20.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen geschah der Einbruch zwischen 2.30 Uhr und 20.30 Uhr. Offenbar drangen die Diebe über das Dach in den Laden ein. Im Markt versuchten sie, die Tür zu einem Technikraum aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Wer etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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