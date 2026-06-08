Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei beim Firmenlauf am Start

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Kaiserslautern (ots)

Beim "B2Run Kaiserslautern" Firmenlauf am Donnerstag, 11. Juni 2026, ist das "Team Polizei" wieder mit am Start: Rund 60 Polizistinnen und Polizisten werden am Firmenlauf teilnehmen und für den Polizeiberuf werben.

Die Polizei möchte die Chance nutzen und ihre Stärken als attraktiver Arbeitgeber zeigen. Bei dem Event wollen die Beamtinnen und Beamten mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ins Gespräch kommen und den Polizeiberuf für Interessierte nahbarer machen. Die Polizistinnen und Polizisten möchten junge Menschen zur Bewerbung bei der Polizei Rheinland-Pfalz motivieren und ihnen auf dem Weg in den Polizeiberuf mit Informationen, Rat und Tat zur Seite stehen.

Schon jetzt können sich Interessierte um einen Studienplatz ab Mai 2027 bei der Polizei Rheinland-Pfalz bewerben. Im Internet unter https://www.polizei.rlp.de/karriere hat die Polizei unter anderem Informationen rund um das Studium, die Berufe bei der Polizei, Stellenangebote, Ansprechpartner und Informationsveranstaltungen veröffentlicht.

Wer zwischen 15 und 25 Jahre alt ist und den Polizeiberuf schon mal hautnah erleben will, kann sich für die Teilnahme an der Blue-Light-Challenge bewerben. Bei der Challenge am 20. Juni am Campus Hahn können Interessierte mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten auf Spurensuche gehen, den Alltag an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz kennenlernen und an Einsatztrainings teilnehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre körperliche Fitness unter Beweis stellen und erhalten einen ersten Vorgeschmack auf den Computertest im Rahmen des Auswahlverfahrens. Für Fragen rund ums Studium stehen Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter Rede und Antwort. Weitere Informationen über die Blue-Light-Challenge finden Interessierte unter https://www.polizei.rlp.de/blue-light-challenge auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz.

Außerdem bietet das Polizeipräsidium Westpfalz die Möglichkeit zum Praktikum. Die Bewerbung um einen Praktikumsplatz ist im Internet unter https://www.polizei.rlp.de/karriere/praktika online möglich.

Vielfältige Herausforderungen und spannende Einsätze warten auf dich. Komm ins Team! |erf

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