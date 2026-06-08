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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist: 28-Jährige belästigt

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagvormittag belästigte ein Unbekannter eine Spaziergängerin im Keltenweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach der Mann die Passantin gegen 11.15 Uhr an der Ecke "Am Belzappel" aus dem Auto heraus an und masturbierte dabei. Zudem forderte er sie zu sexuellen Handlungen auf. Die 28-Jährige konnte sich der Situation entziehen und die Polizei informieren. Sie beschrieb den Verdächtigen wie folgt: Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, schlank und dunkelhäutig. Er hatte kurzes, lockiges Haar und trug eine Zahnspange. Außerdem habe er Englisch gesprochen und eine Militäruniform getragen. Sein Fahrzeug war ein grauer Audi. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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