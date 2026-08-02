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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Motorradfahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall - Zwei Personen schwer verletzt

Geeste (ots)

In der Nacht zu Sonntag, dem 02.08.2026, kam es gegen 02:15 Uhr auf der Biener Straße in Geeste zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Drei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 23-jähriger Fahrer eines Renault Twingo, gemeinsam mit zwei weiteren Insassen vom Parkplatz am Speicherbecken nach links auf die Biener Straße in Richtung Lingen abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Motorradfahrer.

Es kam zu einem tragischen Verkehrsunfall wobei das Motorrad mit voller Wucht gegen die Fahrerseite des Renault Twingo prallte und der 20-jährige Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Der 23-jährige Fahrer des Pkw sowie ein 18-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Eine weitere 18-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Ersthelfer waren kurz nach dem Unfall vor Ort und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Feuerwehr Geeste befreite den Fahrer aus dem Twingo und unterstützte die Einsatzkräfte bei der Bewältigung der Unfallfolgen. Der Bereich der Unfallstelle musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme bis 6 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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