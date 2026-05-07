Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw gerät auf der A31 in Brand

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Haren (ots)

Am 06.05.2026 kam es gegen 12:55 Uhr auf der A31 bei Haren in Fahrtrichtung Norden zu einem Fahrzeugbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt zunächst zu einer Rauchentwicklung im Motorraum eines Audi Q3 eines 66-jährigen Fahrers. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig am Fahrbahnrand abstellen und dieses verlassen. Kurz darauf breiteten sich die Flammen auf das Fahrzeug aus.

Der Pkw brannte vollständig aus und erlitt Totalschaden. Zudem entstand Sachschaden an der Fahrbahn.

Die Autobahnmeisterei Lathen wurde zur Reinigung der Fahrbahn verständigt. Gegen 15:00 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

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