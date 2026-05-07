Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Frontalzusammenstoß auf der B214 - Ein Toter und mehrere Schwerverletzte

Lingen (ots)

Am 06.05.2026 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Thuiner Straße / B214 in Lingen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta die B214 in Richtung Freren. Zeitgleich war eine 24-jährige Fahrerin eines VW Multivan in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Kurve geriet der Ford Fiesta aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Multivan.

Der 27-jährige Fahrer des Ford erlitt schwerste Verletzungen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er später im Krankenhaus. Zwei 26-jährige Mitfahrer im Ford wurden ebenfalls schwer verletzt. Die 24-jährige Fahrerin des VW Multivan erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Im Einsatz waren unter anderem ein Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen sowie drei Notarzteinsatzfahrzeuge. Die Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B214 voll gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Gegen 22.20 Uhr konnte die Fahrbahn erst wieder freigegeben werden.

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