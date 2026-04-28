PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - PoliTour 2026 - Polizei lädt am 21. Juni 2026 zur geführten Motorradtour ein

POL-EL: Landkreis - PoliTour 2026 - Polizei lädt am 21. Juni 2026 zur geführten Motorradtour ein
  • Bild-Infos
  • Download

Landkreis (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veranstaltet gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Steinfurt und der Verkehrswacht Lingen zum zweiten Mal eine PoliTour. Ziel der geführten Motorradtour ist es, Fahrerinnen und Fahrer für mehr Verkehrssicherheit zu sensibilisieren und gleichzeitig die eigene Fahrtechnik zu verbessern.

Die Tour startet am 21. Juni 2026, 9 Uhr, an sechs verschiedenen Orten:

   - Lingen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, 
     Brockhauser Weg 21
   - Freren: Haus Kulüke, Bahnhofstraße 39 (Startergruppe mit 
     Fahranfängern)
   - Schüttorf: Boulehalle, Salzberger Str. 80
   - Recke: LWL-Museum, Bergstraße 1
   - Saerbeck: Bürgerscheune, Ferrieres-Str. 12
   - Wettringen: Heimathaus, Werninghoker Str. 5

Die Motorradgruppen werden während der gesamten Tour von einem Polizeimotorrad angeführt und von einem Schlussfahrzeug der Johanniter-Unfall-Hilfe begleitet, wodurch eine sichere Tour gewährleistet werden kann. Insgesamt können 120 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer teilnehmen, die in sechs Gruppen aufgeteilt eine rund 200 Kilometer lange Strecke zurücklegen. Entlang der Route sind mehrere Zwischenstopps vorgesehen, an denen jeweils kurzweilige Vorträge sowie Demonstrationen zu Verkehrssicherheit und Motorradtechnik stattfinden werden. Gegen 16:30 Uhr treffen sich alle Teilnehmenden zur Abschlussveranstaltung in Salzbergen.

Die Teilnahme an der PoliTour 2026 ist kostenfrei und für jeden der Startorte stehen jeweils 20 Plätze zur Verfügung, sodass eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert ist. Diese beginnt am 11. Mai 2026 um 08:00 Uhr und erfolgt über folgendem Link: https://www.pd-os.polizei-nds.de/poLiToUr oder über den QR-Code. Nach erfolgreicher Anmeldung werden weitere Informationen per E-Mail versendet. Eine frühere Anmeldung ist nicht möglich!

Neben der Verbesserung des eigenen Fahrkönnens bietet die PoliTour 2026 auch Gelegenheit zum Austausch mit anderen Motorradfahrenden sowie mit der Polizei zu sicherheitsrelevanten Themen. Die Veranstalter freuen sich auf eine rege Teilnahme und wünschen allen Beteiligten eine sichere und erlebnisreiche Tour.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 11:41

    POL-EL: Nordhorn - Gewässerverunreinigung - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Am Sonntagvormittag kam es im Nordhorn-Almelo-Kanal in Höhe der Nürnberger Straße zu einer Gewässerverunreinigung. Eine Passantin stellte eine ölhaltige Substanz im Wasser fest. Die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn errichtete im Folgenden eine Ölsperre, so dass sich die Substanz nicht weiter ausbreiten konnte. Ermittlungen ergaben, dass die ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:02

    POL-EL: Wietmarschen - Diebstahl von Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

    Wietmarschen (ots) - In der Zeit vom 13.04. bis zum 16.04. kam es im Bereich Nord-Süd-Straße Ecke Nordstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere zum Teil sehr große Straßenschilder (Wegweiser). Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925-998960 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 10:38

    POL-EL: Haselünne/Dohren/Langen - Acht Vorwegweiser entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Haselünne/Dohren/Langen (ots) - In den vergangenen Wochen kam es in den Bereichen Haselünne, Dohren und Langen entlang mehrerer Bundes- und Landesstraßen zu dem Diebstahl von insgesamt acht Vorwegweisern. Bislang unbekannte Täter entwendeten seit dem 9. April die Verkehrszeichen an verschiedenen Standorten, unter anderem entlang der B402 sowie der Landesstraßen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren