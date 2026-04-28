Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne/Dohren/Langen - Acht Vorwegweiser entwendet - Polizei sucht Zeugen

Haselünne/Dohren/Langen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in den Bereichen Haselünne, Dohren und Langen entlang mehrerer Bundes- und Landesstraßen zu dem Diebstahl von insgesamt acht Vorwegweisern.

Bislang unbekannte Täter entwendeten seit dem 9. April die Verkehrszeichen an verschiedenen Standorten, unter anderem entlang der B402 sowie der Landesstraßen 60, 65 und 66.

Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell