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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich (Emsland) - Sachbeschädigungen im Bürgerpark - Zeugen gesucht

Lengerich (Emsland) (ots)

Bereits am Dienstag, 07. April 2026, kam es zwischen 00:00 Uhr und 23:59 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen im Bürgerpark in Lengerich an der Graf-Droste-zu-Vischering-Allee.

Unbekannte Täter beschädigten zunächst einen Tisch, indem sie die Bodenverankerung lösten. Auf welche Weise dabei vorgegangen wurde, ist bislang unklar. Darüber hinaus wurde eine Sitzbank beschädigt, indem eine Plastiktüte darauf platziert und anschließend in Brand gesetzt wurde. Auch das WC in der dortigen Remise wurde stark verunreinigt. Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich alle Taten am selben Tag. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Vorfällen besteht, wird derzeit geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizeistation Lengerich unter der Telefonnummer 05904/964890 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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