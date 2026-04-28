Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Steinbank bei St.-Josef-Kirche beschädigt - Zeugen gesucht
Haren (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 10. April 2026, 15:00 Uhr, und Sonntag, dem 12. April 2026, 17:00 Uhr, ist es in Haren zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter beschädigten in der Kolpingstraße eine Steinbank bei der St.-Josef-Kirche. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
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