Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Steinbank bei St.-Josef-Kirche beschädigt - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 10. April 2026, 15:00 Uhr, und Sonntag, dem 12. April 2026, 17:00 Uhr, ist es in Haren zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter beschädigten in der Kolpingstraße eine Steinbank bei der St.-Josef-Kirche. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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