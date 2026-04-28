Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Einbruch in Automatenkiosk - Polizei sucht Zeugen

Neuenhaus (ots)

Am Montagmorgen, den 27.04.2026, kam es zwischen 06:10 Uhr und 06:50 Uhr an der Mühlenstraße in Neuenhaus zu einem Einbruch in einen Automatenkiosk.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kiosk und entwendeten verschiedene Waren. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell