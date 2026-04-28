Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Versuchter Einbruch in Verkaufswagen - Polizei sucht Zeugen
Geeste (ots)
In der Zeit zwischen Freitag, dem 24.04.2026, 18:00 Uhr, und Montag, dem 27.04.2026, 20:09 Uhr, kam es an der Meppener Straße in Geeste zu einem versuchten Einbruch.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufswagen für Fisch-Feinkost. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde vermutlich kein Diebesgut erlangt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
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