Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht vor INSIDE Hotel - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter VW Fox war in diesem Zeitraum direkt vor dem INSIDE Hotel am Fahrbahnrand in der Bernhard-Niehues-Straße abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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