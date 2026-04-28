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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Diebstahl von Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

In der Zeit vom 13.04. bis zum 16.04. kam es im Bereich Nord-Süd-Straße Ecke Nordstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere zum Teil sehr große Straßenschilder (Wegweiser). Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925-998960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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