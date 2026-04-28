Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Diebstahl von Verkehrszeichen - Zeugen gesucht
Wietmarschen (ots)
In der Zeit vom 13.04. bis zum 16.04. kam es im Bereich Nord-Süd-Straße Ecke Nordstraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere zum Teil sehr große Straßenschilder (Wegweiser). Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925-998960 zu melden.
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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
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