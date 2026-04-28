POL-EL: Wietmarschen - Diebstahl von Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Gestern zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter VW Fox war in diesem Zeitraum direkt vor dem INSIDE Hotel am Fahrbahnrand in der Bernhard-Niehues-Straße abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich anschließend unerlaubt vom ...

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