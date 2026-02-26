Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Pkw-Brand - Fahrzeug brennt vollständig aus

Esterwegen (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr geriet in der Poststraße ein Mercedes C-Klasse (Baujahr 2010) in Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrzeugführer den Pkw kurz zuvor abgestellt und einen auffälligen Dieselgeruch wahrgenommen. Eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Geschäfts verständigte daraufhin die Feuerwehr, nachdem zunächst leichte Flammen unter der Motorhaube festgestellt wurden. Innerhalb kurzer Zeit - etwa 30 Sekunden später - stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Der betroffene Parkplatz wurde vorsorglich geräumt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung zog der Rauch zeitweise in Richtung Ortskern.

Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der Pkw brannte vollständig aus und erlitt Totalschaden.

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell