Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf dem Deverweg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 00:00 Uhr auf dem Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Herausfahren aus einer Parklücke in Höhe der Hausnummer 5A einen abgestellten Porsche Cayenne. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell