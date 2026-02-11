Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht vor Sparkasse - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, zwischen 11:40 Uhr und 12:00 Uhr, kam es vor dem Bankgebäude in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine Frau hatte ihren blauen Opel Astra ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Während des genannten Zeitraums wurde der geparkte Opel durch einen unbekannten Fahrzeughalter touchiert, wodurch Schäden an der vorderen Stoßstange entstanden sind. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/788550 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell