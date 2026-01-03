Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag, 00:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug eine Straßenlaterne. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 - 958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell