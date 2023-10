POL-EL: Papenburg - 3er BMW auf Pflastersteine aufgebockt und Reifen entwendet - Zeugen gesucht

Herzlake (ots) - Von Freitag 20.50 Uhr auf Samstag 5.00 Uhr kam es in der Straße Am Telegenkamp zu einem Diebstahl. Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen BMW X5, welcher neben einer Garage stand. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. In derselben Nacht versuchten unbekannte Täter gegen 1.26 Uhr ein weiteres Fahrzeug in der Straße Binsenweg zu entwenden. Dort stand in der Hofeinfahrt ein ...

mehr