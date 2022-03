Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots)

Am 03. März gegen 19.00Uhr fuhr ein 25-jähriger Radfahrer in Lingen auf dem Radweg der Straße Schwedenschanze in Richtung Kiesbergstraße. Am Ende der Straße Schwedenschanze wechselte der Radfahrer im Kreuzungsbereich die Straßenseite und wurde von einem PKW angefahren. Der 25-Jährige fiel mit seinem Rad auf die linke Seite und verletzte sich dabei. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zwei Radfahrer, die den Vorfall beobachtet haben, sind ebenfalls unbekannt. Die Polizei Lingen sucht nun nach dem Verursacher und den Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

