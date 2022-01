Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0053--Ermittlungserfolg: Polizei nimmt Serientäter fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 21.01.22

Die Polizei verhaftete am Freitag einen 52 Jahre alten Bremer. Ein Haftrichter hatte zuvor Haftbefehl wegen Diebstahls im besonders schweren Fall erlassen. Ihm werden sieben Einbruchstaten vom 7. Februar 2019 bis 10. September 2021 im Bremer Osten vorgeworfen. Derzeit prüfen die Ermittler, ob er für weitere Einbrüche im Bremer Osten und Umland verantwortlich ist.

Der Tatverdächtige war nach umfangreichen Ermittlungen und Zeugenbefragungen am Freitag in seiner Wohnung festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Auch die Ergebnisse kriminaltechnischer Untersuchungen am Tatort führten die Ermittler auf die Spur des Intensivtäters, der im Bremer Osten wohnhaft ist. Er ist für die Polizei zudem kein Unbekannter: Unter anderem wurde er wegen gleichgelagerter Taten bereits verurteilt und inhaftiert.

Bei den ihm aktuell vorgeworfenen Taten handelt es sich um sieben Einbrüche in Geschäfte, Arztpraxen oder Firmen. Die Taten geschahen alle am Abend und in den Nacht- oder frühen Morgenstunden. Dabei hebelte er zumeist Fenster oder Türen auf, um anschließend Geld und Wertsachen zu entwenden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. In seiner Vernehmung machte er von seinem Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich nicht zum Tatvorwurf. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden Beweismittel beschlagnahmt.

Ein Austausch mit Fachdienststellen aus dem Bremer Umland ergab zudem, dass der 52-Jährige im dringenden Verdacht steht, dort weitere Einbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell