Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auseinandersetzung auf Friedhof

Aurich - Frau wurde verletzt

Norden - Farbschmiererei

Wiesmoor - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Auseinandersetzung auf Friedhof

Die Polizei ist am Donnerstag gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Zingelstraße in Moordorf alarmiert worden. Zwei Männer im Alter von 34 und 38 Jahren waren auf einem Friedhof in einen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll einer den anderen geschubst haben. Zudem wurden zwei Gräber beschädigt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trennten die beiden Männer. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Aurich - Frau wurde verletzt

In einem Lokal in der Auricher Marktpassage gerieten in der Nacht zu Freitag zwei Männer im Alter von 29 und 37 Jahren mit einem 27-Jährigen in einen Streit. Eine 27-jährige Frau wollte schlichten, doch einer der Männer schlug ihr plötzlich mit der Faust gegen den Kopf. Die 27-Jährige wurde verletzt und ging zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei nahm vor Ort die Personalien der Beteiligten auf. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Farbschmiererei

Zu einer Sachbeschädigung an einer Windkraftanlage kam es am Donnerstag in Norden. Eine aufmerksame Zeugin meldete gegen 19.45 Uhr auf einem Feld im Marschweg eine verdächtige Person, die eine Windkraftanlage mit Farbe besprühte. An der Örtlichkeit konnten die Beamten einen 26-jährigen Mann stellen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Pedelec-Fahrerin verletzt

In Wiesmoor ist am Donnerstag eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Eine 68 Jahre alte VW-Fahrerin wollte gegen 15.45 Uhr von einem Parkplatz an der Hauptstraße auf die B436 fahren und übersah auf dem Geh- und Radweg eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Die 67-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

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