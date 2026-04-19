Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 19.04.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung in Gastwirtschaft 202600452037

Am Samstag gegen Mitternacht kam es in einer Gastwirtschaft in der Hafenstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann aus Aurich und einem Ehepaar aus Wittmund, 42 und 35 Jahre alt. Der 30-jährige Mann hatte auf einem Tisch ein Glas zerbrochen, Nachdem er von dem 35-jährigen Mann daraufhin angesprochen worden war, beleidigte der 30-jährige Mann zunächst die 42-jährige Frau und bedrohte anschließend den 35-jährigen Mann. Ein 28-jähriger Begleiter des Beschuldigten beleidigt in diesem Zusammenhang eine 42-jährige Mitarbeiterin der Gastwirtschaft. Nachdem die beiden Personen aus der Gastwirtschaft verwiesen worden waren ergriff der 28-jährige das Handgelenk der 42-jährigen Mitarbeiterin und verletzte diese dabei leicht.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Trunkenheit im Verkehr 202600452001

Am Samstag gegen Mitternacht stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt einen Pkw Opel mit auffälliger Fahrweise fest. Dieser befuhr den Neuwoldner Weg in Schlangenlinie. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer aus Moormerland Atemalkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde daraufhin entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Hage - Verkehrsunfallflucht 202600449897

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der "Zeppelinstraße". Ein bislang unbekannter Beteiligter stieß wahrscheinlich beim Rangieren gegen den vor Ort befindlichen Stabmattenzaun des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Am Zaun entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 4931 / 921-0 zu melden.

Norden - Fahren unter der Wirkung von Betäubungsmitteln 202600451405

Am Samstagabend, gegen 20:35 Uhr, konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines PKW durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Norden bei einem 42-jährigen Norder eine Beeinflussung in Form von Kokain festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Sachbeschädigung und Beleidigung 202600450447 In der Jeverstraße gerieten am Samstagmittag zwei Männer auf einem Tankstellengelände in Streit. Im Zuge des Streits soll ein 34-Jähriger einen 43-Jährigen beleidigt haben, der wiederum gegen die Autotür vom Pkw des 34-Jährigen getreten haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr und es entstand ein Schaden in Höhe einer dreistelligen Summe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg - Sachbeschädigung an einem Verkehrszeichen 202600449776 In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte ein Ortsschild in der Straße "Hoher Weg" ab. Danach wurde das Schild bis zur Kreuzung "Geesche Weg" getragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Esens - Fahren unter dem Einfluss von THC 202600451856 Polizeibeamte kontrollierten am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, einen Mofa-Fahrer in der Westerstraße. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch THC bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer. Dem Mofafahrer wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt vorerst untersagt.

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