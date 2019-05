Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Südbrookmerland, mit ihrem Pkw, die Neue Straße in Südbrookmerland, in Richtung Victorbur. Als sie im Bereich der Einmündung zum Margeritenweg verkehrsbedingt halten muss, fuhr ein 28-jähriger Pkw-Führer aus Großheide auf den Pkw der Frau auf. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Kriminalitätsgeschehen

Dreiste Diebstähle von Handys

Am frühen Freitagnachmittag, ist es zum ersten Handydiebstahl des Tages gekommen. Gegen 13.45 Uhr saß eine 54-jährige Frau aus Emden auf einer Bank am Georgswall in Aurich, dort im Bereich des Rathauses. Sie genoss ein Eis und hielt ihr Smartphone in der Hand, als sich ein vorbeifahrender Radfahrer plötzlich ihr Handy schnappte und in Richtung Carolinenhof davonfuhr.

Der zweite Vorfall ereignete sich am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr auf dem Marktplatz, in Höhe der Sparkasse, in Aurich. Ein 20-jähriger Mann aus Aurich saß dort auf einer Bank und hielt sein Smartphone in den Händen. Plötzlich wurde ihm sein Handy von einem vorbeifahrenden Radfahrer aus der Hand entrissen. Dieser entfernte sich über die Norderstraße, in Richtung Pferdemarkt. Ob es sich bei den Vorfällen um ein und denselben Täter handelt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

PK Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl von Motorroller Ein silber-/graufarbener Motorroller mit dem grünen Versicherungskennzeichen 894 WJA wurde in der Nacht zu Freitag durch Unbekannt vor einem Mehrparteienhaus in der Straße Steenbalgen gestohlen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen. Norden - Diebstahl von Kompletträdern

Von einem AUDI Q5 wird in dem Zeitraum von Freitag, 17.05.2019 bis Freitag 24.05.2019 durch Unbekannt ein Komplettsatz Alufelgen mit Reifen gestohlen. Das Auto stand auf dem Ausstellungsplatz eines Autohauses an der Gewerbestraße. Außerdem entwendeten die Täter von einem weiteren Fahrzeug, einem VW Amarok, die seitlichen Trittbretter. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Rentner stürzt mit dem Rad

Ein 70-jähriger Radfahrer aus Wuppertal befährt am Freitagnachmittag die Nordlandstraße in Norddeich. Im Einmündungsberiech zur Nordmeerstraße bremst er verkehrsbedingt stark ab und kommt dadurch zu Fall. Das Fahrrad war ein Leihrad, die Handhabung dem Rentner noch etwas fremd. Durch den Sturz wird er leicht verletzt und muss vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen:

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen:

Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

In der Nacht zu Samstag, wurde gegen 22.00 Uhr, ein 33-jähriger Holtgaster in Blomberg, auf Grund seiner auffälligen Fahrweise mit seinem Pkw, kontrolliert. Der Konsum von Cannabis wurde vom Betroffenen eingeräumt, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Zudem wird die Geeignetheit als Kraftfahrzeugführer durch die Fahrerlaubnisbehörde geprüft.

Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol

Auch in Blomberg, gegen 03.30 Uhr, wurde ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw aus Aurich kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten während der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Beim anschließenden Atemalkoholtest wurde dann eine Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille ermittelt. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol

Ähnlich erging es einer 52-jährigen Blombergerin, welche gegen 04.00 Uhr, mit ihrem Pkw in Neuschoo unterwegs war. Auch sie hatte zu tief ins Glas geschaut. Der Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 0,82 Promille. Auch für sie war die Fahrt zu Ende und auch sie darf sich auf eine Ordnungswidrigkeitenanzeige einstellen.

