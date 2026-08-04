Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260804-3: Zeugensuche nach Betrug an Senior

Brühl (ots)

Bleiben Sie skeptisch!

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem etwa 40-jährigen und 185 Zentimeter großen Mann, der am Montagmittag (3. August) an einem Betrug in Brühl-Schwadorf beteiligt gewesen sein soll. Zur Tatzeit habe er eine Kappe, ein dunkelblaues T-Shirt, eine blaue Fleecejacke und eine Jeans getragen. Sein Erscheinungsbild sei ungepflegt gewesen und er habe einen 7-Tage-Bart gehabt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Morgen soll sich ein Anrufer bei einem Senior als Polizist ausgegeben haben. Aufgrund eines Überfalls in der Nachbarschaft müsse man nun seine Wertgegenstände sichern. Mit dieser dreisten Lüge soll gegen 14.30 Uhr ein Mann, der sich als Polizist in zivil ausgab, vor der Tür des Geschädigten erschienen sein und die Wohnung betreten haben. Mit Schmuck soll der Täter die Wohnung kurz darauf wieder verlassen haben.

Alarmierte Polizeikräfte fahndeten nach Verdächtigen, dokumentierten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige.

Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie die Behörde, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einen Betrugsversuch selbst unterbunden haben oder verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. Die Polizei ist dann in der Lage nach Verdächtigen zu fahnden und auch andere Menschen zu schützen. (sc)

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