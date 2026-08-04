Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260804-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (3. August) in Kerpen ist eine Autofahrerin (76) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 76-Jährige gegen 17 Uhr in einem Hyundai auf der Bundesstraße (B) 477 von der Dürener Straße in Richtung Sindorf gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer (48) eines Audi in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Die Hyundaifahrerin habe beabsichtigt, nach links auf die Landesstraße (L) 276 in Richtung Buir abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi zunächst gegen den Mercedes einer 45-Jährigen, der an der Einmündung der beiden Straßen wartete, und anschließend gegen ein Straßenschild geschleudert.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell