PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260804-1: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (3. August) in Kerpen ist eine Autofahrerin (76) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 76-Jährige gegen 17 Uhr in einem Hyundai auf der Bundesstraße (B) 477 von der Dürener Straße in Richtung Sindorf gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer (48) eines Audi in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Die Hyundaifahrerin habe beabsichtigt, nach links auf die Landesstraße (L) 276 in Richtung Buir abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi zunächst gegen den Mercedes einer 45-Jährigen, der an der Einmündung der beiden Straßen wartete, und anschließend gegen ein Straßenschild geschleudert.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:43

    POL-REK: 260803-4: Wohnungseinbrüche in Pulheim

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugensuche Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende in Häuser in Pulheim eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Am Freitag (31. Juli) zwischen 8.20 Uhr und 10.45 Uhr sollen Unbekannte die ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:30

    POL-REK: 260803-3: Zeugensuche nach Einbruch in Firmengebäude

    Kerpen (ots) - Tresore samt Inhalt entwendet Vier bislang unbekannte Täter sollen in der Nacht zu Sonntag (2. August) in ein Firmengebäude in Kerpen-Türnich eingebrochen sein und zwei Tresore samt Inhalt entwendet haben. Die Täter seien zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen und sollen Handschuhe sowie Kopfbedeckungen getragen haben. Zudem seien sie in einem weißen Auto unterwegs gewesen. Die Beamtinnen und Beamten des ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:18

    POL-REK: 260803-2: Schockanruf nach angeblichem Verkehrsunfall - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Bargeld an Haustür übergeben Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht einen etwa 25 bis 30 Jahre alten und 180 Zentimeter großen Mann mit schwarzen Haaren und kurzem, schwarzem Bart. Der Unbekannte, zur Tatzeit bekleidet mit Jeans und grauem T-Shirt, soll am Freitag (31. Juli) nach einem betrügerischen Schockanruf in Frechen Bargeld abgeholt haben. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren