Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260804-2: Einbruch in Container - Zeugensuche

Frechen (ots)

Gasflaschen entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Samstagmittag (1. August) und Montagmorgen (3. August) in Frechen aus einem Container knapp 100 Gasflaschen entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Samstag, 12.30 Uhr und Montag, 7 Uhr ein Tor zu einem Firmengelände an der Dr.-Gottfried-Cremer-Allee aufgebrochen haben. Im Anschluss sollen sie einen Container aufgebrochen und knapp 100 grüne Gasflaschen mit Kohlendioxid entwendet haben. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell