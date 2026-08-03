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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260803-4: Wohnungseinbrüche in Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugensuche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende in Häuser in Pulheim eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Freitag (31. Juli) zwischen 8.20 Uhr und 10.45 Uhr sollen Unbekannte die Wohnungstür eines Gebäudes an der Straße "Am Kleekamp" aufgehebelt haben. Die Einbrecher sollen Bargeld entwendet haben.

Am Samstag (1. August) sollen sich Täter zwischen 9.50 Uhr und 18.40 Uhr unbefugt Zutritt in ein Haus im Bereich der Widdersdorfer Straße und des Mohnblumenwegs verschafft haben. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie ein Fenster aufgehebelt und samtliche Räume durchwühlt haben. Ob sie etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren an den Tatorten, dokumentierten Spuren und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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