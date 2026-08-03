Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260803-3: Zeugensuche nach Einbruch in Firmengebäude

Kerpen (ots)

Tresore samt Inhalt entwendet

Vier bislang unbekannte Täter sollen in der Nacht zu Sonntag (2. August) in ein Firmengebäude in Kerpen-Türnich eingebrochen sein und zwei Tresore samt Inhalt entwendet haben. Die Täter seien zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen und sollen Handschuhe sowie Kopfbedeckungen getragen haben. Zudem seien sie in einem weißen Auto unterwegs gewesen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Sonntagabend alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er habe gegen 20 Uhr festgestellt, dass die Eingangstür zum Lagerraum des Geschäfts an der Heisenbergstraße geöffnet war. Im Lagerraum habe er entdeckt, dass eine Wand beschädigt worden war. Zudem habe er festgestellt, dass zwei Tresore aus den Büroräumen fehlen würden. In den Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera war zu erkennen, wie vier Unbekannte gegen 3 Uhr die Tresore entwendeten.

Die Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Vor der beschädigten Wand im Innern stellten sie zwei Brechstangen sicher. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell