PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260803-3: Zeugensuche nach Einbruch in Firmengebäude

Kerpen (ots)

Tresore samt Inhalt entwendet

Vier bislang unbekannte Täter sollen in der Nacht zu Sonntag (2. August) in ein Firmengebäude in Kerpen-Türnich eingebrochen sein und zwei Tresore samt Inhalt entwendet haben. Die Täter seien zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen und sollen Handschuhe sowie Kopfbedeckungen getragen haben. Zudem seien sie in einem weißen Auto unterwegs gewesen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Sonntagabend alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er habe gegen 20 Uhr festgestellt, dass die Eingangstür zum Lagerraum des Geschäfts an der Heisenbergstraße geöffnet war. Im Lagerraum habe er entdeckt, dass eine Wand beschädigt worden war. Zudem habe er festgestellt, dass zwei Tresore aus den Büroräumen fehlen würden. In den Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera war zu erkennen, wie vier Unbekannte gegen 3 Uhr die Tresore entwendeten.

Die Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Vor der beschädigten Wand im Innern stellten sie zwei Brechstangen sicher. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 13:18

    POL-REK: 260803-2: Schockanruf nach angeblichem Verkehrsunfall - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Bargeld an Haustür übergeben Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht einen etwa 25 bis 30 Jahre alten und 180 Zentimeter großen Mann mit schwarzen Haaren und kurzem, schwarzem Bart. Der Unbekannte, zur Tatzeit bekleidet mit Jeans und grauem T-Shirt, soll am Freitag (31. Juli) nach einem betrügerischen Schockanruf in Frechen Bargeld abgeholt haben. Die ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:07

    POL-REK: 260803-1: Einbruch in Büro - Zeugensuche

    Kerpen (ots) - Schränke durchsucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einer unbekannten Person, die in der Nacht zu Freitag (31. Juli) in ein Büro in Kerpen-Sindorf eingebrochen sein soll. Zur Tatzeit sei der oder die Unbekannte dunkel gekleidet gewesen. Zudem habe er oder sie graue Handschuhe und eine dunkle Kopfbedeckung getragen. Nach derzeitigem Sachstand sei unter anderem Schmuck entwendet worden. Die ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 11:43

    POL-REK: 260731-3: Verdächtiger nach Ladendiebstahl festgenommen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen gaben entscheidenden Hinweis Polizeikräfte haben am Donnerstagmittag (30. Juli) in Bergheim einen mutmaßlichen Ladendieb (30) festgenommen. Der wegen gleichgelagerten Delikten Bekannte wird zeitnah einem Haftrichter vorgeführt. Gegen 14 Uhr fuhren alarmierte Polizistinnen und Polizisten zu einem Einsatz an der Kölner Straße. Ein Mann soll mit mehreren Alkohol-Flaschen den Kassenbereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren