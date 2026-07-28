POL-PPRP: Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin
Ludwigshafen (ots)
Am Montag (27.07.2026) erhielt ein 62-jähriger Mann aus Ludwigshafen einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die ihn dazu aufforderte Überweisungen im fünfstelligen Betrag zu tätigen, was der Mann anschließend tat. Erst als er seine tatsächliche Bank anrief, erkannte er den Betrug.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell