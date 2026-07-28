POL-PPRP: Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin

Germersheim (ots) - Am Montag (27.07.2026) gegen 10 Uhr, erhielt eine russisch sprechende Seniorin aus Germersheim einen Anruf eines ebenfalls russisch sprechenden Unbekannten. Dieser gab sich als Polizist aus und gab vor, dass die Tochter der Seniorin in einen Unfall verwickelt wurde und folglich dringend Geld benötige, um nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Die Seniorin war durch den Schock dazu bereit, den ...

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