Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260717-1: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (16. Juli) in Erftstadt hat eine Motorradfahrerin (44) in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll die Fahrerin (74) eines Mercedes gegen 19.50 Uhr beabsichtigt haben die Landstraße (L) 495 im Bereich des Siedlerwegs und der Kreisstraße (K) 23 zu kreuzen. Zeitgleich sei die 44-Jährige auf der L495 auf ihrer Kawasaki von Nörvenich in Richtung Gymnich unterwegs gewesen. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab. Sie dokumentierten die Unfallspuren, stellten das beschädigte Motoradsicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

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