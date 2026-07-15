Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260715-3: Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bergheim (ots)

Frontalzusammenstoß mit Traktor

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (15. Juli) in Bergheim-Rheidt ist ein Autofahrer (80) tödlich verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 80-Jährige gegen 14 Uhr in einem Kia auf der Bundesstraße (B) 477 von der Bundesstraße (B) 59 in Richtung Rheidt gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer eines Traktors in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten sichern derzeit die Spuren am Unfallort. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt die Uniformierten bei der Unfallaufnahme. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperren die Einsatzkräfte die B 477 zwischen der B 59 und der Nikolaus-Adams-Straße. Ein Kran der Feuerwehr hob den Traktor vom Auto.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

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