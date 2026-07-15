Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260715-1: Polizeieinsatz im Rahmen des 26. Deutsch-Französischen Ministerrats in Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Informationen über Verkehrsstörungen und Sperrungen

Der 26. Deutsch-Französische Ministerrat wird am 17. Juli 2026 im Schloss Augustusburg in Brühl stattfinden.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis, die bereits in der Vorbereitung von der Polizei Düsseldorf und am Veranstaltungstag von weiteren Einsatzkräften der Polizei NRW unterstützt wird, bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor.

"Höchste Priorität hat für uns die Sicherheit und der Schutz der Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Gleichzeitig setzen wir alles daran, die Beeinträchtigungen für die Menschen in Brühl auf ein unvermeidbares Minimum zu reduzieren", betont der Einsatzverantwortliche, Polizeidirektor Thomas Book.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis geht derzeit davon aus, dass es im unmittelbaren Umkreis des Schlosses Augustusburg bereits am Donnerstag (16. Juli) zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen kommen wird. Der Zugang zum Schlossgelände und zu Teilen des Schlossparks wird zeitweise nur eingeschränkt möglich sein. Der Bahnhof Brühl sowie die Radstation auf dem dazugehörigen Parkplatz stehen uneingeschränkt zur Verfügung. Der Bahnhofsparkplatz wird, ausgenommen der angemieteten Parkplätze, für Autofahrerinnen und Autofahrer nicht nutzbar sein.

Im Einsatzzeitraum wird es zu kurzzeitigen Straßensperrungen kommen. Die Polizei wird die Dauer der Sperrungen auf das unbedingt erforderliche Maß beschränken.

Als besonderen Informationsservice beantwortet die Polizei Rhein-Erft-Kreis Fragen zu der Verkehrssituation rund um die Veranstaltung am Bürgertelefon unter der Rufnummer 02271 81-3333. Das Bürgertelefon ist Donnerstag und Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Außerdem wird die Polizei Rhein-Erft-Kreis auf ihrer Webseite rhein-erft-kreis.polizei.nrw, sowie tagesaktuell über den WhatsApp Kanal (Polizei NRW Rhein-Erft-Kreis) informieren. (hw/jus)

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