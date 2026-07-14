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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260714-1: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Elsdorf (ots)

Beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (13. Juli) in Elsdorf ist ein Kind (3) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Jungen und brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei die Mutter (40) des Jungen gemeinsam mit ihren Kindern gegen 18 Uhr auf dem Gehweg der Gladbacher Straße in Richtung Mittelstraße gegangen. Gleichzeitig sei der Fahrer (31) eines Ford in dieselbe Richtung gefahren. In Höhe des Sportplatzes habe die Familie beabsichtigt, die Straße zu überqueren. Der Dreijährige sei ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße getreten und dabei vom Ford erfasst worden. Das Kind sei gestürzt und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 19 Uhr ab. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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