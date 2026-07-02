Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt den tatverdächtigen Dieb?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl.

Am Sonntag, 23. November 2025, hielt sich ein 28 Jahre alter Gladbecker abends in einem Schnellrestaurant an der Feldhauser Straße in Gelsenkirchen-Buer auf. Für einen kurzen Moment legte er seine Handtasche auf den Tisch. Als er wieder zum Tisch zurückgekehrt war, merkte er wenige Zeit später, dass die Tasche entwendet worden war. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/208574

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