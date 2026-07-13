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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260713-3: Zeugensuche nach Einbrüchen in Häuser

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittlungen dauern an

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Sonntag (12. Juli) in Häuser in Erftstadt und Wesseling eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Erftstadt: Zwischen 1 Uhr und 3 Uhr sollen Unbekannte in ein Haus am Tannenweg eingebrochen sein. Sie sollen sich über die Terrasse des Hauses Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Dort sollen sie Räume durchwühlt und einen Rucksack mit zwei Laptops, ein Portemonnaie und eine Kamera entwendet haben. Als der Geschädigte den Einbruch bemerkte, rief er die Polizei.

Wesseling: Täter sollen sich zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr Zutritt zu einem Haus im Bereich des Meisenwegs verschafft haben. Sie sollen laut ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet haben.

In beiden Fällen fuhren alarmierte Polizeikräfte zu den Tatorten, dokumentierten die Spuren und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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