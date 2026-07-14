Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260714-2: Diensthund stellt zwei Wohnungseinbrecher nach Einbruchsversuch - Festnahme

Pulheim (ots)

Aufmerksamer Zeuge meldete Verdächtige

Mit der Unterstützung eines Diensthundes haben Polizeikräfte in der Nacht zu Dienstag (14. Juli) in Pulheim-Stommeln zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher (19, 29) gestellt und vorläufig festgenommen. Zeugen gaben die entscheidenden Hinweise, die zu den Verdächtigen führten.

Über den Notruf meldete ein Zeuge gegen 2.20 Uhr zwei Personen, die sich am Fenster eines Hauses im Roßackerweg zu schaffen machen sollen. Noch während des Anrufs seien die Unbekannten plötzlich in Richtung des Maarwegs geflüchtet.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung nach den Flüchtigen ein. Eine weitere Zeugin meldete über den Notruf einen verdächtigen Mann, der sich in einem Vorgarten eines Hauses am Maarweg versteckt habe. Ein Diensthund spürte den 29-jährigen Verdächtigen auf, der sich wiederstandlos durch die Beamtinnen und Beamten festnehmen ließ. Wenig später schlug der Hund ganz in der Nähe erneut an. Weil der zweite Verdächtige jedoch nicht auf die Ansprachen der Polizistinnen und Polizisten reagierte, setzte der Hundeführer den Diensthund ein. Hierbei ist der 19-Jährige leicht verletzt worden. Wenige Augenblicke später klickten auch bei dem nunmehr Beschuldigten die Handfesseln. Ein Arzt in einem Krankenhaus versorgte den Leichtverletzten, bevor Polizeikräfte die beiden Beschuldigten in das Gewahrsam einer Polizeiwache brachten.

Am Einsatzort stellten die Uniformierten mögliches Tatwerkzeug und auch ein Fahrzeug sicher, mit dem die Verdächtigen unterwegs gewesen sein sollen. Am Tatobjekt dokumentierten Kriminalbeamtinnen du Kriminalbeamte mehrere Hebelspuren an einem Fenster. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 bereits aufgenommen. (hw)

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