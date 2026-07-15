Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260715-2: Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Wesseling (ots)

Lebensgefahr kann bei einem Unfallbeteiligten nicht ausgeschlossen werden

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (14. Juli) in Wesseling sind zwei Autofahrer (42, 74) schwer verletzt worden. Beim 74-Jährigen kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei der 74-Jährige gegen 16 Uhr in einem Mercedes auf der Theodor-Heuss-Straße von der Brühler Straße kommend in Richtung Mühlenweg gefahren. Gleichzeitig sei der 42-Jährige in einem VW in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Kurz hinter dem Kreisverkehr von Theodor-Heuss-Straße und Mühlenweg sei der Mercedesfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. In Höhe einer Verkehrsinsel kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Durch die Wucht des Aufpralls habe der Mercedes den VW über die Verkehrsinsel geschoben.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen unterstützte die Polizeikräfte vor Ort bei der Unfallaufnahme.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte. (jus)

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