Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260625-2: Falsche Polizeibeamte riefen an

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bleiben Sie skeptisch

Am Mittwoch (24. Juni) hat ein angeblicher Polizist versucht eine Frau aus Pulheim zu betrügen.

Gegen 12.30 Uhr soll der Täter bei der Dame angerufen haben. Er habe vorgegeben, dass es im Umfeld der Geschädigten zu einem Einbruch gekommen sei. Die Angerufene reagierte vorbildlich, brachte einen Angehörigen ins Gespräch, worauf der Täter das Telefonat beendete. Danach alarmierte sie die Polizei.

Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 aufgenommen.

Die Polizei rät:

Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie die Behörde, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einen Betrugsversuch selbst unterbunden haben oder verdächtigen Person den Zutritt verwehrt haben. Die Polizei ist dann in der Lage nach Verdächtigen zu fahnden und auch andere Menschen zu schützen. (sc)

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