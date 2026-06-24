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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260624-3: Zeugensuche nach Körperverletzung

Kerpen (ots)

Geschädigter wurde bewusstlos geschlagen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht einen oder mehrere Unbekannte, die in der Nacht zu Sonntag (14. Juni) in Kerpen-Horrem einen Mann (27) bewusstlos geschlagen haben und geflüchtet sein sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll der Geschädigte gegen 2.30 Uhr zusammen mit zwei Bekannten auf dem linken Gehweg der Hauptstraße aus Richtung Rathausstraße in Richtung Bahnhof Horrem unterwegs gewesen sein. Während die Bekannten kurz vor der Bahnunterführung kurzzeitig in einem Gebäude verschwanden, soll der 27-Jährige auf dem Gehweg mit einem Schlag gegen den Kopf attackiert worden sein. Er sei bewusstlos geworden und seine Bekannten hätten ihn wenig später schwer verletzt auf der Fahrbahn liegend vorgefunden. Der Geschädigte suchte später ein Krankenhaus auf und erstatte eine Anzeige bei der Polizei. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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