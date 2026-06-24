Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260624-2: Einbruch in Wettbüro und Tabakgeschäft - Zeugensuche

Erftstadt, Kerpen (ots)

Eingangstüren aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht von Montag (22. Juni) auf Dienstag (23. Juni) in ein Wettbüro in Erftstadt-Liblar eingedrungen sein und Bargeld entwendet haben sollen. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte in ein Tabakgeschäft in Kerpen ein.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 11 Uhr die Eingangstür des Geschäftes an der Straße "Holzdamm" aufgehebelt haben. Im Inneren sollen sie den Tresen durchwühlt haben und mit Bargeld geflüchtet sein.

In der Nacht zu Dienstag gegen 3.15 Uhr suchten Polizeikräfte nach einer Alarmauslösung ein Tabakgeschäft in einem Supermarkt in Kerpen-Brüggen an der Heerstraße auf. Sie stellten Hebelspuren an der Außentür des Ladenlokals fest. Unbekannte hatten zuvor den Verkaufsraum durchsucht. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Polizeikräfte umstellten das Gebäude und durchsuchten es nach möglichen Tätern.

In beiden Fällen sicherten sie Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

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