PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260624-2: Einbruch in Wettbüro und Tabakgeschäft - Zeugensuche

Erftstadt, Kerpen (ots)

Eingangstüren aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht von Montag (22. Juni) auf Dienstag (23. Juni) in ein Wettbüro in Erftstadt-Liblar eingedrungen sein und Bargeld entwendet haben sollen. Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte in ein Tabakgeschäft in Kerpen ein.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Montag, 23 Uhr und Dienstag, 11 Uhr die Eingangstür des Geschäftes an der Straße "Holzdamm" aufgehebelt haben. Im Inneren sollen sie den Tresen durchwühlt haben und mit Bargeld geflüchtet sein.

In der Nacht zu Dienstag gegen 3.15 Uhr suchten Polizeikräfte nach einer Alarmauslösung ein Tabakgeschäft in einem Supermarkt in Kerpen-Brüggen an der Heerstraße auf. Sie stellten Hebelspuren an der Außentür des Ladenlokals fest. Unbekannte hatten zuvor den Verkaufsraum durchsucht. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Polizeikräfte umstellten das Gebäude und durchsuchten es nach möglichen Tätern.

In beiden Fällen sicherten sie Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 09:55

    POL-REK: 260624-1: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

    Kerpen (ots) - Ein Fahrradhelm kann vor Kopfverletzung schützen Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (23. Juni) in Kerpen-Balkhausen hat sich ein Radfahrer (32) in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen soll eine 39-jährigen ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 15:41

    POL-REK: 260623-4: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Bergheim (ots) - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (22. Juni) in Bergheim-Niederaußem hat sich ein Motorradfahrer (53) in Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto tödliche Verletzungen zugezogen. Zeugen und Rettungskräfte kämpften vor Ort um das ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 14:35

    POL-REK: 260623-3: Zahlreiche Kisten entwendet

    Hürth (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet aktuell nach Unbekannten, die Sonntagnacht (21. Juli) Kisten von dem Gelände eines Verbrauchermarkts in Hürth entwendet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Gegen 8 Uhr an Montagmorgen (22. Juni) bemerkten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren