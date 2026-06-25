Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260625-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Kollision beim Überholen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (24. Juni) in Hürth-Knapsack ist ein Radfahrer (49) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (35) eines Smart gegen 22.40 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Luxemburger Straße gefahren. Gleichzeitig sei der 49-Jährige in dieselbe Richtung unterwegs gewesen. In Höhe der Haltebucht einer Bushaltestelle habe der 35-Jährige beabsichtigt, den Zweiradfahrer zu überholen. Währenddessen habe der Fahrradfahrer nach links ausgeschert und es kam zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der 49-Jährige sei gestürzt und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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