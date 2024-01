POL-REK: 240111-2: Leiche aus dem Rhein geborgen ¬- Ermittlungen aufgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Tatverdächtiger hatte Messer dabei Polizisten haben am Mittwoch (10. Januar) in Bergheim einen Mann (46) vorläufig festgenommen. Eine aufmerksame Zeugin hatte ihn zuvor dabei beobachtet, wie er versuchte, ein Fahrradschloss aufzuschneiden. Laut Aussage der Zeugin habe der Tatverdächtige gegen 18.15 Uhr an der Bahnhaltestelle an der ...

mehr