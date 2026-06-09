Nachhaltigkeit in der Wirtschaft: Wer es ernst meint, zeigt Wirkung!

Berlin (ots) - Bei Brennnesseln denken die meisten Menschen an Unkraut und juckende Quaddeln auf der Haut. Die Pflanze hat ein schlechtes Image und wird darum aus vielen Gärten verbannt. "Das ist schade, denn die Brennnessel ist für viele Schmetterlingsraupen eine wichtige Futterpflanze", sagt ...

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