PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von NABU mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

NABU

Nachhaltigkeit in der Wirtschaft: Wer es ernst meint, zeigt Wirkung!

Statement-Infos

Berlin (voices)

Jörg-Andreas Krüger, Präsident (NABU-Bundesverband) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".


Pressekontakt:
Jérôme Lombard
Pressesprecher
Jerome.Lombard@NABU.de

Copyright: NABU / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von NABU mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
09.06.2026 – 12:00
Wirtschaft

3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren
Jörg-Andreas Krüger
Jörg-Andreas Krüger
NABU
 Carolin Dähling
Carolin Dähling
Green Planet Energy eG
 Michael Weihele
Michael Weihele
naturbo Lehmputz-...
 Lukas Birn
Lukas Birn
Capgemini
 Sabine Kästner
Sabine Kästner
Laverana GmbH
 Katharina Bathe-Metzler
Katharina Bathe-Metzler
Techem GmbH
Jörg-Andreas Krüger

Jörg-Andreas Krüger

Präsident (NABU-Bundesverband)

  • Umwelt
  • Nachhaltigkeit
Orte in diesem Statement
Themen in diesem Statement
Weitere Storys: NABU
Weitere Storys: NABU
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren