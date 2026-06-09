Nachhaltigkeit in der Wirtschaft: Wer es ernst meint, zeigt Wirkung!
Weitere Voices
Jörg-Andreas Krüger
Präsident (NABU-Bundesverband)
Carolin Dähling
Bereichsleiterin Politik und Kommunikation (Green Planet Energy)
Michael Weihele
Geschäftsführer (naturbo Lehmputz-Trockenbausysteme)
Lukas Birn
Vice President Sovereignty & Sustainability (Capgemini)
Sabine Kästner
Nachhaltigkeitsbeauftragte (Laverana)
Katharina Bathe-Metzler
Head of Sustainability, Communications & Public Affairs (techem)
Statement-Infos
Berlin (voices)
Jörg-Andreas Krüger, Präsident (NABU-Bundesverband) zum Themen-Impuls: „3 Wege, wie Unternehmen Nachhaltigkeit neu definieren".
Pressekontakt:
Jérôme Lombard
Pressesprecher
Jerome.Lombard@NABU.de
Copyright: NABU / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.
Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell